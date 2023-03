Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Vorfahrtsfehler führt auf der B108 zu Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Güstrow/ Teterow (ots)

Gegen 10 Uhr des heutigen 09.03.2023 kam es auf der B108 in Matgendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei dem der 81jährige Fahrer des PKW leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Verkehrsunfallermittlungen missachtete der 68jährige Fahrer des Kipplasters, der aus Richtung Groß Wüstenfelde kam und nach Teterow abbiegen wollte, den Vorrang des aus dem Wiesenweg kommenden Audi. Hierbei stieß der LKW bei dem Audi in die Fahrerseite, so dass sich dieser vor dem LKW drehte und erst auf dessen linker Seite zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde der PKW-Fahrer nur leicht am Kopf verletzt und konnte nach der medizinischen Versorgung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden. An dem Audi des Mannes entstand jedoch Totalschaden.

Zum Gesamtschaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die B108 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell