LPI-SHL: Unfall mit einer verletzten Person

Hildburghausen (ots) - Ein 81-Jähriger befuhr Dienstagmittag mit seinem Toyota die Schleusinger Straße in Hildburghausen und beabsichtigte in den Ziegeleiweg abzubiegen. Am dortigen Fußgängerüberweg musste ein VW-Fahrer seinen Wagen abbremsen. Dies bemerkte der Senior zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Den Senior erwartet ein Bußgeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

