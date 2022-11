POL-EU: Täuschung fiel auf - Anzeigen wegen Falschaussagen

Mechernich (ots) - Einbrecher hatten es am Dienstag (22. November) zwischen 16.30 und 18.20 Uhr auf ein Einfamilienhaus im Kastanienweg abgesehen. Sie drangen in das Haus ein, öffneten Kommoden und Schränke in mehreren Zimmern und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

mehr