Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschmierten mit roter und schwarzer Farbe eine Wand sowie eine Treppe samt Stahlträger im Bereich des Kongress-Zentrums in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie hinterließen mehrere Schriftzüge sowie sexistische Symbole und einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

