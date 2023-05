LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Das vergangene Pfingstwochenende nutzten bislang unbekannter Täter und brachen in eine Kindertagesstätte in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen ein. Im Inneren öffneten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Bastelutensilien, Bücher sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert von ca. 200 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen ...

