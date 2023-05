POL-REK: 230507-1: Dachstuhlbrand am "Stahl'schen Stift"

Wesseling (ots) - Beschuldigter in Haft Beamte der Autobahnpolizei Köln haben am Mittwochabend (3. Mai) den Fahrer (41) eines Motorrads festgenommen. Mittlerweile befindet sich der 41-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben. Die Beamten fanden während einer Durchsuchung Cannabis und eine ...

