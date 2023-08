Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag (25.08.2023) an der Kreuzung Schmidener Straße und Steinhaldenstraße. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem PKW Skoda gegen 09.25 Uhr von der Schmidener Straße in die Steinhaldenstraße nach links abbiegen. Aufgrund eines Einsatzes des Roten Kreuzes an der Haltestelle Obere Ziegelei kam es zu einem Rückstau in dessen Folge die Stadtbahn den Kreuzungsbereich blockierte. Ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer, der die Schmidener Straße in Richtung Kursaal befuhr, musste im Kreuzungsbereich nach der Ampel anhalten. Als die Kreuzung nach kurzer Zeit wieder frei war fuhr der Audi-Fahrer vermutlich bei Rotlicht weiter und stieß mit dem Skoda zusammen. Durch den Zusammenprall prallte der Audi gegen eine Verkehrsinsel und kam dort zum Stehen. Die 32-jährige Skoda-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte 32-Jährige, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ihr einjähriges Kind blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell