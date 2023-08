Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (24.08.2023) oder am Freitag (25.08.2023) die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen, die an der Türlenstraße und der Robert-Mayer-Straße geparkt waren. Polizeibeamte stellten gegen 03.45 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt die eingeschlagene hintere linke Scheibe eines grauen Opel Corsa fest, der in der Türlenstraße auf Höhe der Hausnummer 34 geparkt war. Ob die Täter etwas aus dem Auto stahlen, ist noch Teil der Ermittlungen. Ein weiteres beschädigtes Auto stellten Polizeibeamte kurz darauf in der Robert-Mayer-Straße fest. Die Täter schlugen zwischen Donnerstag, 10.00 Uhr und Freitag, 04.00 Uhr die Beifahrerscheibe eines grauen Mazdas ein und erbeuteten unter anderem ein Navigationssystem. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

