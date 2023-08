Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb verletzt Mitarbeiter und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen (23.08.2023) in einem Geschäft an der Bahnhofstraße eine Getränkeflasche gestohlen und sich gegen das Festhalten eines Mitarbeiters gewehrt. Der Täter betrat den Verkaufsraum gegen 06.30 Uhr, nahm eine Getränkeflasche aus der Auslage, wickelte sie in sein T-Shirt und versuchte, das Geschäft ohne zu bezahlen wieder zu verlassen. Ein 18 Jahre alter Mitarbeiter beobachtete ihn hierbei und sprach ihn an, woraufhin der Täter ihm unvermittelt ins Gesicht schlug und davonrannte. Eine Fahndung nach dem rabiaten Dieb verlief ohne Erfolg. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um den leicht verletzten 18-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Täter handelt es sich um einen 18 bis 22 Jahre alten, schlanken Mann mit hellen Haaren. Er trug eine schwarze Hose mit drei weißen Streifen und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

