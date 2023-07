Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahnscheibe beschädigt

Stuttgart-Vaihingen/Kirchheim unter Teck (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen zwei Tagen (17.07-18.07.2023) die Seitenscheibe einer Stuttgarter S-Bahn beschädigt. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte die Scheibe des Zuges, welcher Anfang der Woche als S-Bahn der Linie S1 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kirchheim (Teck) eingesetzt war, in der Zeit zwischen Montag (17.07.2023) 05:00 Uhr und Dienstag (18.07.2023) 09:00 Uhr beschädigt haben. Aufgrund der Beschädigung ist davon auszugehen, dass der Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand oder Stein auf die Scheibe eingewirkt hatte. Diese splitterte, ging jedoch nicht zu Bruch. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe und die S-Bahn musste zur Reparatur in ein Depot verbracht werden. Gegen den bislang unbekannten Täter ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

