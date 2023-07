Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Füße auf dem Sitz führen zu körperlicher Auseinandersetzung

Backnang (ots)

Weil ein 28-Jähriger seine Füße auf dem Sitz eines Regionalzuges abgelegt hatte, kam es am vergangenen Sonntagmorgen (16.07.2023) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Gegen 07:30 Uhr bat der 42-jährige Zugbegleiter eines Zuges in Richtung Backnang im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle zwei 28 und 36 Jahre alte Reisende offenbar die Füße vom Sitz zu nehmen. Aus dieser Ansprache soll sich daraufhin eine verbale Streitigkeit zwischen dem Mitarbeiter und den beiden eritreischen Staatsangehörigen entwickelt haben, in deren Folge die Beiden den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen wohl auch körperlich attackiert haben sollen. Bei der anschließenden wechselseitigen Körperverletzung wurden offenbar alle drei Personen leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Hilfe. Alarmierte Streifen konnten die Beteiligten beim Halt des Zuges am Backnanger Bahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

