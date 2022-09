Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 244

Polizeiinspektion Sulzbach/Saar (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022 um kurz vor 18:00 Uhr, kam es auf der L 244 zwischen Sulzbach/Schnappach und St. Ingbert (in Höhe des Friedhofs Schnappach) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Bislang ist der Unfallhergang noch nicht vollumfänglich aufgeklärt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion in Sulzbach unter der Nummer 06897/9330 in Verbindung zu setzen.

