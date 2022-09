Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinder von Unbekannten angesprochen - Zeugenaufruf

Saarbrücken-Duweiler (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden in Saarbrücken-Dudweiler, Beethovenstraße, in Höhe der dortigen Unterführung, zwei 8jährige Jungen von drei bislang unbekannten Männern angesprochen. Die Jungen befanden sich auf dem Nachhauseweg von der Schule, als die drei Männer aus einem Gebüsch traten. Sie fragten die Jungen ob sie Süßigkeiten wollten. Dann müssten sie nur mit zu ihrem Van kommen. Als die Jungen ablehnten und weitergingen, fragte einer der Männer nochmals nach, ob sie wirklich kein Interesse hätten. Die Jungen setzten ihren Weg unbeirrt fort, wonach die Männer ebenfalls weggingen. Im Zuge der Ermittlungen zu diesem Vorgang wurde bekannt, dass es auch noch zu einem weiteren, gleichgelagerten Fall gekommen war. Hier hatten ebenfalls drei Männer, an der gleichen Örtlichkeit, ein 8jähriges Mädchen in gleicher Weise angesprochen. Zur Personenbeschreibung der Männer machten die Kinder folgende Angaben: männlich; ca. 18 - 20 Jahre alt; helle Hautfarbe; 2 Personen hatten dunkle Haare, eine trug eine Basecap; alle Personen waren bekleidet mit Jeans und dunklem T-Shirt mit Aufschrift Ein Fahrzeug bzw. Van war von den Kinern nicht gesehen worden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0

