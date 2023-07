Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Waiblingen

Waiblingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (16.07.2023) ist es am Bahnhof in Waiblingen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 01:30 Uhr am Treppenabgang zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 35-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen sein. Infolgedessen schlug der 20-jährige Mann dem Mitarbeitenden offenbar unvermittelt mit der Faust mehrmals gegen den Oberkörper und das Gesicht. Als ein 26-Jähriger Mitarbeiter seinem Kollegen zur Hilfe eilen wollte, soll er von dem 22-jährigen Begleiter des Tatverdächtigen zu Boden gestoßen worden sein. Hierbei erlitt er nach jetzigem Kenntnisstand eine leichte Verletzung am Knie. Alarmierte Kräfte der Landespolizei stellten beide mutmaßlichen Täter noch vor Ort fest. Der 35-jährige Mann wurde aufgrund seiner Schmerzen im Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen. Die beiden deutschen Staatsangehörigen, welche mit über 2 bzw. 1,5 Promille alkoholisiert waren, müssen mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.

