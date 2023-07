Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ermittlungserfolg bei der Bundespolizei - Gestohlene Geige sichergestellt

Renningen (ots)

Einen Ermittlungserfolg im Falle einer gestohlenen Geige konnte die Bundespolizeiinspektion Stuttgart am gestrigen Donnerstag (13.07.2023) vermelden und das Diebesgut unversehrt sicherstellen. Am vergangenen Mittwoch dem 05.07.2023 fuhr eine 16-Jährige mit einer S-Bahn der Linie S6 zunächst von Korntal in Richtung Weil der Stadt, wobei sie unter anderem ihre Geige in einem entsprechenden Koffer mit sich führte. Beim Halt des Zugs in Renningen verließ die Jugendliche bisherigen Erkenntnissen zufolge den Zug und vergaß dabei ihr Musikinstrument. Nachdem diese bei einer entsprechenden Nachschau im Zug nicht mehr aufgefunden werden konnte und auch in keinem Fundbüro abgegeben wurde, informierte die Geschädigte die Bundespolizei. Ermittlern der Inspektion Stuttgart gelang es schließlich durch das Verfolgen verschiedener Hinweise und Spuren, wie der Auswertung von Videoaufnahmen, die zwei Täter zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um einen 40-jährigen Mann und eine 49 Jahre alte Frau mit ungeklärter Staatsangehörigkeit aus dem Raum Sindelfingen. Das Stehlgut, welches die beiden Beschuldigten inzwischen offenbar schon an einen Bekannten abgegeben hatten, konnte durch die Beamtinnen und Beamten am gestrigen Tag in Weil der Stadt augenscheinlich unversehrt sichergestellt werden. Die beiden Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

