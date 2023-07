Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Stuttgart (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche hat in der Nacht zum Mittwoch (12.07.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart Widerstand geleistet und die eingesetzten Polizisten beleidigt. Die junge Frau wurde gegen 01:50 Uhr im Hauptbahnhof kontrolliert, da sie mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Alarmierte Rettungskräfte überprüften den Gesundheitszustand der 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen, welche Betäubungsmittel mit sich führte. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen verhielt sie sich aggressiv und fing an, nach den Sanitätern zu schlagen. Bei der anschließenden Fixierung schlug und trat sie zudem nach den eingesetzten Bundespolizisten und beleidigte diese. Hierbei verletzte sich ein Beamter leicht am Arm. Die junge Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht und die erziehungsberechtigte Mutter kontaktiert. Die 17-Jährige muss unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung rechnen.

