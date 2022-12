POL-OL: +++ Schwerer Unfall auf der B401 - 55-Jähriger schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am Montag haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Uferstraße verschafft und dort mehrere Schränke durchwühlt. Die Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen 14.20 und 18.20 Uhr zunächst, Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin schlugen sie die Scheibe eines Schlafzimmerfensters ein und gelangten so ins Haus. Die Täter betraten mehrere Räume und ...

