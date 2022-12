POL-OL: +++ Einbrüche in Oldenburg +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Montag haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Uferstraße verschafft und dort mehrere Schränke durchwühlt.

Die Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen 14.20 und 18.20 Uhr zunächst, Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin schlugen sie die Scheibe eines Schlafzimmerfensters ein und gelangten so ins Haus. Die Täter betraten mehrere Räume und flüchteten schließlich mit Bekleidung, Kameras und Musikinstrumenten als Beute. (1551955)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (Zeitraum zwischen 21.30 und 9 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon an der Nadorster Straße. Die Täter drangen auf noch nicht eindeutig geklärte Weise in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld aus der Kasse sowie aus mehreren Trinkgeldbehältnissen. Auch in diesem Fall konnten die Täter unerkannt flüchten. (1555453)

Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

