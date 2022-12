Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen, Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Montagabend, 05.12.2022, 19:50 - 20:00 Uhr, verübte ein bislang unbekannter Täter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Apen, Sanddornweg. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld und eine goldene Uhr. In das Haus gelangte der Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Der Geschädigte konnte den Täter unmittelbar nach der Tatausführung feststellen. Der Täter flüchtete sofort in Richtung "Am Mühlenbach". Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Der Täter war 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet und trug eine schwarze Ski-Maske über dem Kopf. Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04488/833-115 zu melden.

