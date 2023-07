Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Fahrradteile entwendet

Reutlingen (ots)

Zu mehreren Diebstählen von Fahrradteilen ist es am vergangenen Sonntag (16.07.2023) durch einen bislang unbekannten Täter am Bahnhof Reutlingen gekommen. Ein 63-Jähriger konnte am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr zunächst feststellen, dass der Sattel seines am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs zurückgelassenes Zweirades offenbar durch einen Unbekannten entwendet worden war. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei stellten wenig später fest, dass auch bei weiteren Fahrrädern die Sättel oder andere Bestandteile fehlten. Die Diebstähle sollen im Laufe des Sonntags von einem circa 30-jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild begangen worden sein. Laut Zeugenaussagen war der Täter offenbar dunkelblau gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Mögliche Geschädigte und weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

