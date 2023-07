Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbeteiligte bei körperlichem Angriff verletzt

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Abend (17.07.2023) attackierte ein 34-Jähriger einen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof, wobei auch eine unbeteiligte Frau leicht verletzt wurde. Aus bislang unbekannten Gründen soll der 34-jährige polnische Staatsangehörige gegen 20:55 Uhr am Bahnsteig 12 einen 62 Jahre alten Mann attackiert haben. Hierbei schlug der Beschuldigte offenbar mit der Faust von hinten auf den Kopf des Geschädigten ein und verletzte diesen dadurch leicht. Nachdem der 62-Jährige den Angreifer wohl von sich weggestoßen hatte, soll dieser gegen eine 70-jährige Reisende gestoßen sein. Diese verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht am Kopf. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Rettungsdienstes versorgten die beiden Verletzten und verbrachten den mit 2,8 Promille alkoholisierten Angreifer auf die Dienststelle. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

