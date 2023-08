POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Händler von Rauschgiftimitaten festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (24.08.2023) oder am Freitag (25.08.2023) die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen, die an der Türlenstraße und der Robert-Mayer-Straße geparkt waren. Polizeibeamte stellten gegen 03.45 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt die eingeschlagene hintere linke Scheibe eines grauen Opel Corsa fest, der in der Türlenstraße auf Höhe der Hausnummer 34 geparkt war. Ob die ...

mehr