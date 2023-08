Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Am Samstag (26.08.2023) sollen ab 13.20 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit einer knapp halbstündigen Hinterherfahrt ihre Unstimmigkeiten ausgetragen haben. Laut der Schilderung eines der Beteiligten bei seiner Anzeigeerstattung auf einem Polizeirevier begann der Zwist in der Mercedesstraße durch ein Ausparkmanöver mit seinem grau-weißen Pkw Smart. Dabei sei ein anderer Pkw-Lenker mit einem schwarzen Mercedes GLE mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Ausparkenden vorbeigefahren, weshalb dieser an einer roten Ampel den anderen Fahrer zur Rede stellte. In der Folge sei es durch den Mercedes-Fahrer zu Provokationen und einer langen Hinterherfahrt mit anscheinend gefährlichen Fahrmanövern durch den Stadtteil Bad Cannstatt gekommen. Zeugen und möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sind unter der Rufnummer +4971189903100 mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße in Verbindung zu setzen.

