Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom Montag (28.08.2023) in der Mönchfeldstraße zwischen einem 36 Jahre alten Audi-Fahrer und einem unbekannten Lkw, bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Der 36-Jährige fuhr gegen 07.30 Uhr die Mönchfeldstraße in Richtung Freiberg entlang. Kurz nach der Einmündung zur Aalstraße wollte der 36-Jährige einen vor ihm fahrenden unbekannten Lkw sowie einen Bagger überholen. Während des Überholvorgangs scherte der Lkw plötzlich ebenfalls zum Überholen aus, sodass der Audi-Fahrer nach links ausweichen musste. Der Fahrer des weißen Lkw fuhr anschließend weiter in die Hechtstraße. Der 36-Jährige entdeckte kurz darauf einen Schaden an seinem Fahrzeug und rief die Polizei. Zeugen und insbesondere der Fahrer des Lkw werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

