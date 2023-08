Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (26.08.2023) oder Sonntag (27.08.2023) mehrere geparkte Fahrzeuge in der Böblinger Straße beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten im Zeitraum von 22.30 Uhr und 13.00 Uhr sieben Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand zwischen den Hausnummern 99 und 121 geparkt waren. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

