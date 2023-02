Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Auto landet auf dem Dach.

Lippe (ots)

Auf der Straße "Holstenhöfen" kam es am frühen Sonntagmorgen (12.02.2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Bielefelderin leicht verletzt wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar: Vermutlich war die junge Frau mit ihrem Renault Twingo nachts auf der Straße in Richtung "Rote Kuhle" unterwegs, als sie gegen 1:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Wagen aufs Fahrzeugdach schleuderte. Noch ist nicht eindeutig klar, ob sich zu diesem Zeitpunkt noch andere Personen im Renault befanden und nach dem Unfall flüchteten. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dazu dauern an. Da die 21-Jährige Alkohol konsumiert hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufenen Kraftstoff, der in das Erdreich sickerte. Wer Angaben zum Unfall oder möglichen anderen beteiligten Personen geben kann, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell