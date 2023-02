Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Von Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Lippe (ots)

Weil er vermutlich kurz am Steuer eingeschlafen war, kam ein 62-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg am Montagmorgen (13.02.2023) von der Bahnhofstraße in Bad Meinberg ab. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Horn unterwegs, als er kurz vor der Einmündung "Ackhöfe" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einem Graben landete. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt. Der VW, an dem ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

