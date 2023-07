POL-HST: Zeugenaufruf zum Herrn oder zur Frau des Ringes

Zingst (ots) - Am kommenden Samstag, dem 29.07.2023 findet im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen die nächste kostenlose Fahrradcodierung statt. Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bieten die Präventionsberaterinnen der Polizeiinspektion Stralsund in der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr an der Seebrücke in Zingst diese Möglichkeit an. Zudem gibt es von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ...

