POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Bergen auf Rügen

Stralsund (ots) - Am Samstag, dem 22.07.2023 gegen 01:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass in der Wasserstraße in Stralsund jemand ein Fenster eingeworfen hat. Unmittelbar eintreffende Beamte stellten sodann einen 16-jährigen afghanischen Tatverdächtigen auf frischer Tat fest. Wenig einsichtig über die polizeilichen Maßnahmen kündigte er noch im Beisein der Beamten an, weiter machen zu wollen, ...

mehr