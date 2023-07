Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Containeraufbruch in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Freitag, dem 21.07.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass es augenscheinlich über Nacht zu dem Einbruchdiebstahl in der Feldstraße Höhe Tribseer Wiesen kam.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen bisher unbekannte Täter in den Baucontainer ein und entwendeten diverse Messapparaturen. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und hat entsprechend Spuren gesichert. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag, 20.07.2023 zu Freitag, 21.07.2023, Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

