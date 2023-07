Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Vandale nach Zeugenhinweis gestellt

Stralsund (ots)

Am Samstag, dem 22.07.2023 gegen 01:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass in der Wasserstraße in Stralsund jemand ein Fenster eingeworfen hat.

Unmittelbar eintreffende Beamte stellten sodann einen 16-jährigen afghanischen Tatverdächtigen auf frischer Tat fest. Wenig einsichtig über die polizeilichen Maßnahmen kündigte er noch im Beisein der Beamten an, weiter machen zu wollen, sobald die Polizei weg sei. Er wurde im Weiteren in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille.

Die Hinzuziehung eines Notarztes ergab dann, dass der Tatverdächtige eher einer medizinischen Betreuung bedurfte, denn eines polizeilichen Gewahrsams. Er kam ins Krankenhaus.

Eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde aufgenommen - der Schaden beträgt geschätzte 400 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell