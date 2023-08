POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag (28.08.2023) in der Marktstraße sind zwei Pedelec-Fahrer im Alter von 45 und 59 Jahren verletzt worden. Der 59 Jahre alte Pedelec-Fahrer befuhr gegen 16.00 Uhr die Marktstraße in Richtung Rathauspassage. Auf Höhe der Rathauspassage stieß er mit dem 45-Jährigen zusammen, der aus der Passage nach links in die Marktstraße einfahren wollte. Der 45-Jährige ...

