Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend (30.08.2023) in eine Gaststätte an der Straße Am Kochenhof eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr mutmaßlich durch eine Hintertür im Innenhof in die Gaststätte. Dort brachen sie die Kasse auf und erbeuteten über 100 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

