Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt

Norderstedt - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 10.03.2023, ist es sowohl in Bad Bramstedt als auch in Norderstedt zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

In der Garstedter Feldstraße in Norderstedt drangen Unbekannte am Freitagnachmittag zwischen 15:00 und 16:42 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck.

In Bad Bramstedt blieb es am Freitagvormittag beim Einbruchsversuch im Caspar-Fuchs-Weg. Der/die Täter gelangten zwischen 09:30 und 13:20 Uhr nicht in das Einfamilienhaus.

In der Bissenmoortwiete, ebenfalls in Bad Bramstedt, hörten Anwohner zwischen 23:30 und 00:00 Uhr am Freitagabend Geräusche und stellten im Nachgang Schäden an einer Tür fest, die von einem Einbruchsversuchen stammen dürften.

Auch hier kamen der/die Unbekannten nicht in das Gebäude.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu beobachteten Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell