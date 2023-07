Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim /Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoanhänger brennt ab

Polizei sucht Zeugen (28.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Der Brand eines Autoanhängers hat am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Schwenninger Straße auf den Plan gerufen. Dort geriet auf dem Gelände einer Tankstelle ein an einem Opel Omega angekoppelter Kastenanhänger in Brand. Die Feuerwehr konnte ein völliges Ausbrennen und den Totalschaden des Anhängers nicht mehr verhindern, ein Übergreifen der Flammen auf das Zugfahrzeug oder das Tankstellengelände jedoch verhindern. Trotzdem entstand auch am Heck des Opels ein Hitzeschaden. Denn Sachschaden insgesamt bezifferte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Herauszufinden, wie es zum Brand kam, ist jetzt Ermittlungsarbeit der Polizei. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Brandorts geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell