Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten (26.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zwei Unfallfluchten zu bearbeiten hat die Polizei in Schwenningen. Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 21 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Harzerstraße geparkten schwarzen Audi A 8. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ebenfalls Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein anderer Autofahrer, der im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, gegen einen Dacia Duster stieß. Dieser war in der Paul-Jauch-Straße vor dem Gebäude Nummer 9 geparkt. Auch dieser Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Schwenningen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen oder Angaben zu den Unfallverursachern machen können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

