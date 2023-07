Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Anhänger löst sich vom Zugfahrzeug (27.07.2023)

Trossingen (ots)

Zu einem kuriosen Unfall gekommen ist es am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Cluser Straße. Ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer bog von der Brühlstraße in die Cluser Straße ab. Dabei löste sich plötzlich sein mitgeführter Anhänger der Marke Hirth, der einen am Straßenrand geparkten VW Bus streifte. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

