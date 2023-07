Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall durch einen herumfliegenden Wassertonnendeckel - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (27.07.2023)

Rottweil (ots)

Wegen eines herumfliegenden Deckels einer Wassertonne ist am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Bundesstraße 14 ein Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro passiert. Ein 72-jähriger war mit einem VW Touran und einem Autoanhänger auf der B 14 in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf dem Anhänger befand sich eine Wassertonne mit Deckel, welche mittels einem Spanngurt gesichert war. Trotz der Befestigung rutschte der Spanngurt vom Deckel ab, sodass dieser während der Fahrt in Richtung eines VW Tiguan eines 61 Jahre alten Mannes flog. Durch eine Vollbremsung konnte der 61-jährige Fahrer eine Kollision mit dem Deckel verhindern. Eine hinter dem VW Tiguan fahrende 39-Jährige wich mit ihrem VW Caddy zwar dem Tiguan aus, fuhr aber über einen Bordstein auf den angrenzenden Grünstreifen. Ein 43-jähriger VW Transporter-Fahrer konnte im weiteren Verlauf nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des bereits stehenden VW Tiguan.

