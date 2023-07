Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall (26.07.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5539 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A4 war auf der Straße "Berg" in Richtung der K 5539 unterwegs und bog an der Einmündung nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda Octavia eines 33-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten K 5539 in Richtung Stetten fuhr. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Höhe des am Skoda entstandenen Schadens auf etwa 6.000 Euro und am Audi auf ungefähr 4.000 Euro.

