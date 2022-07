Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Winterkasten (ots)

Zwischen Mittwoch (27.07) und Donnerstag (28.07) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines weißen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in der Gumpener-Kreuz-Straße in Winterkasten parkte. Der Sachschaden am VW Golf beträgt mindestens 300EUR. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen grauen Mercedes, der im Bereich des linken Außenspiegels einen Schaden aufweisen müsste. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251 / 8468-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell