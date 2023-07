Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Bochingen/ Lkr. Rottweil) Brand in einem Baumarkt (26.07.2023)

Oberndorf am Neckar-Bochingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in einem Baumarkt in der Straße "Im Vogelloch" gekommen. In einer im Baumarkt integrierte Lüftungsanlage ist es nach derzeitigen Stand wegen eines technischen Defekts zu einem Brand gekommen. Dieser führte zu einer starken Rauchentwicklung in dem Geschäft, wodurch die installierte Brandmeldeanlage auslöste. Beim Eintreffen der Feuerwehr Oberndorf glimmte die Lüftung lediglich noch. Die Wehrleute kontrollierten die Zwischendecke, um eine Brandausbreitung ausschließen zu können. Personen kamen nicht zur Schaden. Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die alarmierte Feuerwehr Oberndorf mit den Abteilungen Bochingen und Boll war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften und der Rettungsdienst des DRK mit drei Rettungswagen ausgerückt.

