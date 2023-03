POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Bad Bergzabern (ots) - Am Freitag den 03.03.2023, kam es gegen 17 Uhr in der Marktstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine 60-jährige Frau hatte in einer Bäckerei ihre Rechnung nicht bezahlt und eine Mitarbeiterin beleidigt. Die verständigten Polizeibeamten wurden vor Ort ebenfalls von der Dame beleidigt. Ihr wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Sie wurde schließlich ...

mehr