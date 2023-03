POL-PDLD: Brand einer Lagerhalle

Herxheim (ots) - Um 16 Uhr fuhr am Donnerstag in Herxheim in der Ringstraße, Höhe der Hausnummer 40, ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Pkw den Spiegel eines längs der Fahrbahn geparkten Pkw ab. Wer Hinweise geben kann, tut dies bitte bei der Polizei Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

