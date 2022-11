POL-OG: Baden-Baden - Einbruch, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen in den Ortschaften Obertsrot und Hilpertsau, beschäftigten am vergangenen Wochenende die Polizisten aus Gaggenau. Ein 23-Jähriger Obdachloser hatte in der Nacht von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr, mindestens 13 Autos, mehrere Hausfassaden sowie öffentliche Gebäude mit Farbe besprüht und so einen Schaden von annähernd 60.000 Euro verursacht. Nach einem Hinweis aus der ...

