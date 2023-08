BPOLI EF: Vom Bahnhof in den Strafvollzug

Erfurt, Jena, Thueringen (ots) - Neben einer Vielzahl einfacher Delikte an den Bahnhöfen und in den Zügen konnte die Bundespolizeiinspektion Erfurt am zurückliegenden Wochenende weitere Fahndungserfolge erzielen. Bei einem 39-jährigen Ungarn, der ohne gültigen Fahrausweis im Zug unterwegs war, stellte man im Rahmen der Identitätsfeststellung einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt fest. Ein ...

