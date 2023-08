Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aus dem Einsatzgeschehen der Bundespolizei vom Wochenende

Erfurt, Jena, Thueringen (ots)

Neben einer Vielzahl einfacher Delikte an den Bahnhöfen und in den Zügen konnte die Bundespolizeiinspektion Erfurt am zurückliegenden Wochenende weitere Fahndungserfolge erzielen. Bei einem 39-jährigen Ungarn, der ohne gültigen Fahrausweis im Zug unterwegs war, stellte man im Rahmen der Identitätsfeststellung einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt fest. Ein 32-jähriger Deutscher wurde durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Betruges und einer offenen Geldstrafe gesucht. Am Samstag versuchten zwei Männer am Bahnhofsvorplatz ein Fahrrad zu entwenden. Dies konnte durch die Beamten rechtzeitig verhindert und das Fahrrad zu Gunsten des Besitzers gesichert werden. Die beiden bereits polizeibekannten Tatverdächtigen standen ebenfalls zur Fahndung an und wurden festgenommen. Anlässlich verschiedener Fußballbegegnungen im DFB und Thüringen Pokal musste die Bundespolizei die Reisewege und Schwerpunktbahnhöfe mit massiver Präsenz überwachen. Es wurden dennoch mehrere Sachbeschädigungen in den Zügen und Bahnhöfen mit Fußballbezug festgestellt und aufgenommen. In einem weiteren Fall wurde in Jena durch einen Fußballfan die Notbremse im Zug gezogen, in einem anderen kam es in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit weiteren unbeteiligten Reisenden. Mit körperlicher Gewalt wurden die Beamten und zuvor ein Team der DB Sicherheit am Sonntag konfrontiert. Ein 33-jähriger Deutscher pöbelte und belästigte Passanten in der Bahnunterführung. Als die Mitarbeiter der DB Sicherheit vor Ort kamen, ging dieser mit Schlägen und Tritten auf diese los. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Angriffe der Person abwehren werden. Die hinzugezogene Streife der Bundespolizei konnte die Person festnehmen, ihn jedoch nur unter massivem Widerstand auf die Dienststelle verbringen.

