Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei sucht nach Vandalismus am Suhler Bahnhof nach Zeugen

Suhl, Bahnhof Suhl (ots)

Am Morgen des 26.07.2023 wurde die Bundespolizei durch die Deutsche Bahn darüber informiert, dass man an einem Betriebsgebäude am Bahnhof Suhl zerstörte Fensterscheiben vorgefunden hat.

Beim Eintreffen der Bundespolizei am Bahnhof wurde ein noch größeres Schadensfeld ersichtlich. Denn neben zerstörten Fensterscheiben im Betriebsgebäude konnten die Beamten zwei herausgerissene Fernsprecher für das Zugpersonal an den Bahnsteigen 1 und 2, sowie eine zerstörte Glasscheibe der Bahnsteigumrandung feststellen. Die Bundespolizisten sicherten vor Ort Spuren und mögliche Spurenträger. Zudem wurden Bahnmitarbeiter vor Ort befragt. Hinweise zur Tathandlung oder möglichen Verursachern konnten nicht gewonnen werden. Fest steht, dass der Suhler Bahnhof zumindest in den Abendstunden des Vortages insoweit noch ohne Vandalismusschäden vorzufinden war. Es besteht die Annahme, dass sich der Verursacher verletzt haben muss, da an einer Glasscheibe Blutspuren zu finden waren.

Zur Ergreifung eines oder mehrerer bisher unbekannter Täter bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Wer hat in der Nacht von Dienstag (25.07.2023) auf Mittwoch (26.07.2023), im Zeitfenster von ca. 23:00 - 00:00 Uhr, im Bahnhof Suhl verdächtige Geräusche wahrgenommen oder ist möglicherweise Zeuge der Tat geworden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt telefonisch (24/7) unter 0361/659830 und per Mail bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de unter Angabe der Vorgangsnummer 684848 / 2023 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell