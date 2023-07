Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei sucht nach einer Körperverletzung am Erfurter Hauptbahnhof nach Zeugen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Sonntag, den 18.06.2023, um 2:40 Uhr wurde im Eingangsbereich des Erfurter Hauptbahnhofes ein 40-jähriger Mann durch eine stoßartige Einwirkung von hinten zu Fall gebracht. Dabei fiel der Geschädigte zu Boden und verletzte sich an der rechten Schulter.

Der Mann war alleine unterwegs und beabsichtigte gegen 3 Uhr einen Zug zu nehmen. Zuvor hielt er sich auf dem Bahnhofsvorplatz auf, um auf seine abfahrende Bahn zu warten. Hierbei wurde er durch eine unbekannte Person angesprochen und verbal provoziert. Der spätere Geschädigte gab an, dass er den Fremden darum gebeten hatte, ihn in Ruhe zu lassen. Der unbekannte Mann, der nicht genauer beschrieben werden konnte, verschwand daraufhin. Als sich der 40-Jährige in Richtung des Bahnhofseinganges bewegte, wurde er durch zwei Frauen ebenfalls verbal angegangen. Dazu kamen zwei Radfahrer, die den Mann umkreisten. Beim Passieren der Glastür am Eingangsportal verspürte der 40-Jährige einen plötzlichen Stoß an seinem Rücken und stürzte unvermittelt auf den Boden. Zwei vor Ort befindliche Reisende halfen dem Opfer wieder auf die Beine.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung durch Unbekannte und bittet um Mithilfe. Wer hat sich am 18.06.2023 (So.) zur Tatzeit auf dem Willy-Brandt-Platz oder im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes aufgehalten und kann Angaben zu weiteren Personen und der Körperverletzung machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt telefonisch (24/7) unter 0361/659830 und per Mail bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de unter Angabe der Vorgangsnummer 678590 / 2023 entgegen.

