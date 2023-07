Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei trägt zur Rettung einer hilflosen Person bei

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof

In den gestrigen späten Abendstunden hielten sich jugendliche Personen im Bahnhofsareal Saalfeld auf. Eine Heranwachsende aus dem Dreiergespann war augenscheinlich in einem alkoholisierten Zustand. Dem Argwohn der Bundespolizisten geschuldet begab sich eine Streife um kurz vor 23:30 Uhr auf einen Dienstgang. Im Bereich des Haupteingangs zur Bahnhofshalle lag eine weibliche Person in ihrem Erbrochenen und atmete sehr schwer.

Die Bundespolizisten trafen unaufschiebbare Maßnahmen und alarmierten sofort einen Rettungswagen. Die 18-Jährige war stark alkoholisiert und lies sich zunächst nicht dazu bewegen, in den eingetroffenen Krankenwagen zu steigen. Mehrere Ansprechversuche durch Bundespolizei, Sanitätspersonal und zwei anwesende Freunde verliefen zunächst erfolglos. Zur notwendigen medizinischen Nachsorge wurde die Person ein nahe liegendes Klinikum verbracht.

