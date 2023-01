Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schneller als erlaubt

Erfurt (ots)

Am Freitag führte die Erfurter Polizei in der Gothaer Straße in Fahrtrichtung Schmira Geschwindigkeitskontrollen durch. Innerhalb mehrerer Stunden erwischten die Polizisten über 150 Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Trauriger Spitzenreiter war ein Opel-Fahrer aus Erfurt. Er wurde an der Messstelle mit 101 km/h erwischt. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 400 Euro sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot. (DS)

